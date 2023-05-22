«Взрыв» у Пентагона мог устроить искусственный интеллект

В американском миноробороны в понедельник, 22 мая, опровергли сообщения о взрыве рядом со зданием Пентагона, изображения которого ранее распространялось в соцсетях, – сообщает RT International.
Корреспондент Washington Post Юнус Паксой также опровергает сообщения о взрыве у Пентагона, выложив фото, в доказательство, что у здания Пентагона никакого взрыва не было.
В свою очередь пользователи соцсетей предполагают, что СМИ приняли изображение, сгенерированное искусственным интеллектом, за реальное фото взрыва.
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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