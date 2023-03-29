Жителю Ярославской области дали 8 лет «строгача» за попытку поджога военкомата

Житель Ярославской области получил 8 лет колонии строгого режима за попытку поджога военкомата. Об этом сообщает Центр общественный связей ФСБ России.

В отношении 22-летнего Дениса Попова расследовалось дело по статье «Теракт». 2-й Западный окружной военный суд признал его виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил его наказание в виде 8 лет лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии строго режима. Приговор уже вступил в законную силу.

По данным российской спецслужбы, Попов был завербован «в ряды одной из террористической организаций для подготовки и совершения диверсионно-террористических актов на территории России, а также участия в боевых действиях на Украине в составе ВСУ».

«По указанию своих кураторов фигурант в социальных сетях призывал к совершению преступлений в отношении участников специальной военной операции, а также планировал проведение террористических актов в отношении административных зданий, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры», – говорится в сообщении ФСБ.

В июле 2022 года, по информации спецслужбы, Попов был задержан при подготовке поджога одного из военных комиссариатов Ярославской области. Для нападения он изготовил бутылки с зажигательной смесью. В ходе обыска у него дома найдено и изъято пять бутылок, содержащих горючую жидкость.

В рамках расследованного ФСБ уголовного дела злоумышленник подтвердил факт подготовки терактов, отметили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

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