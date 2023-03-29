Астраханцы потребовали ввести режим ЧП из-за нападений бродячих собак

Жители Астраханской области собирают подписи под требованием ввести в регионе режим ЧП из-за нападений бродячих собак. За последнее время стаи растерзали трех человек.

Одной из последних погибла 44-летняя жительница Астрахани. Ее растерзанное тело нашли на парковке около жилого дома. По данным экспертизы, женщина умерла от болевого шока и потери крови. Собаки также напали на 10-летнюю девочку, но прохожий сумел отогнать животных и спас ребенка.

Жители региона опубликовали на портале change.org петицию с требованием к властям разобраться с ситуацией.

«Чтобы не допустить новых трагедий, в Астраханской области необходимо объявить режим чрезвычайной ситуации и разрешить усыпление собак», – заявил автор документа. На момент публикации новости петиция собрала 14 460 подписей.

Администрация Астрахани организует отлов, содержание, стерилизацию и вакцинацию собак. После этого животных возвращают на улицы. Начальник отдела экологии мэрии Сергей Воробьев пояснил, что власти действуют согласно действующим нормам.

«Данные мероприятия не могут одномоментно уменьшить популяцию безнадзорных животных на территории региона. Но мы действуем в рамках действующего законодательства», – цитирует Воробьева «Известия».

Астрахань, Наталья Рязанова

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