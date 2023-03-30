На Филиппинах загорелось пассажирское судно, 12 человек погибли

По меньшей мере 12 человек погибли, семеро пропали без вести в результате пожара на пассажирском судне на Филиппинах. Lady Mary Joy 3 перевозил около 250 человек с учетом экипажа, передает ABS-CBN.

Пожар случился вечером 29 марта, когда судно находилось недалеко от острова Балук-Балук. Удалось спасти около 230 человек, 14 доставили в больницу с ожогами и отравлением дымом. Пока подтверждена гибель 12 человек, в их числе трех детей.

Еще семь человек числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

Специалисты выясняют причину возгорания.

У берегов Бали пожар случился на борту круизного лайнера Mutiara Timur I. Спасатели и военные эвакуировали людей.

Манила, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»