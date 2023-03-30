Житель Москвы умер на борту самолета, пытаясь провезти в желудке почти 1 кг наркотиков

Житель Москвы предпринял попытку привезти из Венесуэлы в Россию 777 граммов наркотиков в животе, однако скончался на борту самолета. Об этом сообщает телеграм-канал Shot, ссылаясь на источник.

По его сведениям, 59-летний москвич летел из города Порламар в российскую столицу. Во время полета мужчине резко стало плохо, и он скоропостижно скончался.

Тело погибшего отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Патологоанатомы обнаружили в желудке мужчины 82 контейнера с жидким веществом общим весом более 777 граммов, содержащим кокаин. Причиной его смерти стала передозировка наркотиком.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту незаконной транспортировки наркотиков. Устанавливаются личности подельников наркокурьера.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»