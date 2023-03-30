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Четверг, 30 марта 2023, 12:37 мск

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В Воронеже из психдиспансера сбежали два пациента

В Воронеже разыскивают двоих мужчин, которые самовольно покинули психдиспансер. Об этом сообщает РИА «Новости».

Беглецов ищут волонтеры первого казачьего спасательного центра «Регион 36».

«Сбежали двое пациентов Воронежского областного клинического психоневрологического диспансера», – сказал представитель центра.

Одному сбежавшему пациенту 45 лет, второму – 56. Их местонахождение неизвестно со вторника.

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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