В Воронеже из психдиспансера сбежали два пациента

В Воронеже разыскивают двоих мужчин, которые самовольно покинули психдиспансер. Об этом сообщает РИА «Новости».
Беглецов ищут волонтеры первого казачьего спасательного центра «Регион 36».
«Сбежали двое пациентов Воронежского областного клинического психоневрологического диспансера», – сказал представитель центра.
Одному сбежавшему пациенту 45 лет, второму – 56. Их местонахождение неизвестно со вторника.
Воронеж, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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