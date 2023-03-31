В США пятилетний мальчик застрелил годовалого брата

Пятилетний ребенок случайно выстрелил в годовалого брата в американском городе Лафаетт. Малыш умер от ранения на месте, передает Fox news.

Инцидент произошел 30 марта. Предварительно, пятилетний мальчик наше в доме огнестрельное оружие и сумел выстрелить. Пуля попала в 16-месячного ребенка, который умер на месте.

Полиция разбирается, откуда в доме оружие, как оно хранилось и как попало в руки к ребенку.

Ранее в Хьюстоне в штате Техас трехлетняя девочка случайно застрелила четырехлетнюю сестру из родительского пистолета. В доме было пятеро взрослых, но детей оставили одних в комнате, где хранилось оружие.

Лафаетт, Наталья Рязанова

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