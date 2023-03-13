В США трехлетняя девочка застрелила старшую сестру из найденного пистолета

В США трехлетняя девочка случайно застрелила четырехлетнюю сестру из родительского пистолета. Трагический инцидент произошел в Хьюстоне в штате Техас.

По данным полиции, в момент трагедии сестры находились одни в одной из комнат у себя дома. В жилище было пять взрослых – мать и отчим девочек, а также пришедшие в гости знакомые. Сестер оставили в спальне одних – один из родителей счел, что одна девочка присмотрит за другой. В какой-то момент младшая из сестер нашла заряженный родительский пистолет и выстрелила один раз, ранив старшую сестру.

Услышав выстрел, взрослые прибежали в спальню, забрали пистолет у ребенка и вызвали полицию и медиков. Врачи не смогли помочь раненному ребенку – девочка скончалась на месте инцидента.

Вызванные на место происшествия медики ничем не смогли помочь пострадавшей, которая скончалась от полученного ранения.

В настоящее время проводится расследование. Пока непонятно, будут ли предъявлены обвинения кому-то из взрослых, заявили в прокуратуре.

Напомним, в 2022 году в американском штате Флорида двухлетний мальчик случайно убил своего отца. Взрослые оставили без присмотра заряженный пистолет, и ребенок выстрелил в родителя.

Вашингтон, Наталья Петрова

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