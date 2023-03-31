В Белгородской области сбит беспилотник ВСУ

Украинские военные в ночь на пятницу, 31 марта, предприняли попытку атаковать Белгородскую область беспилотником самолетного типа. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Российские силы уничтожили БПЛА в воздухе, на земле пострадавших и разрушений нет. Беспилотник был сбит в районе села Головчино Грайворонского района, находящегося в примерно 30 км от украинской границы.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Белгород, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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