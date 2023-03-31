В Индии 35 человек погибли во время службы в храме

Порядка 35 человек погибли в результате обрушения крышки колодца в храме в индийском штате Мадхья-Прадеш. Спасатели смогли достать живыми 14 человек, передает NDTV.

Днем 30 марта в храме проходила служба, собравшая десятки прихожан. Более 40 человек стояли на бетонной плите, прикрывавшей колодец. Ветхая плита не выдержала веса людей и провалилась, все стоявшие на ней упали в глубокую яму.

Спасатели работали 18 часов. 14 человек достали живыми, их осмотрели врачи, двух уже отпустили домой. Подтверждена смерть 35 человек. Еще один человек числится пропавшим без вести.

Власти пообещали материальную помощь семьям погибших и пострадавшим. Ведется расследование.

На севере Индии 13 женщин и девочек погибли, упав на дно колодца после того, как металлическая пластина, закрывающая его, прогнулась под их весом. Женщин посадили на колодец во время деревенской свадьбы.

Индор, Наталья Рязанова

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