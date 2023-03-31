В Кении 14 человек стали жертвами ДТП с университетским автобусом

Университетский автобус опрокинулся в кювет недалеко от столицы Кении. В результате 14 человек погибли, передает портал Africa news.

Автобус направлялся из Найроби в город Накуру, в салоне находились 30 человек, в том числе студенты. Водитель не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль. От удара автобус опрокинулся и оказался в кювете.

12 человек погибли на месте, еще двое – по пути в больницу. Всех пострадавших доставили к медикам. Полиция допускает, что число жертв может увеличиться, поскольку есть пострадавшие в тяжелом состоянии.

В Южной Африке произошла массовая авария с участием 46 автомобилей. Порядка 35 человек получили различные травмы, никто не погиб.

Найроби, Наталья Рязанова

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