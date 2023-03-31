Два района Курской области попали под обстрел ВСУ

Два района Курской области – Глушковский и Кореневский – подверглись обстрелам со стороны украинской армии. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале. По его словам, никто не пострадал.

В Кореневском районе без света осталось село Гордеевка, энергетики приступили к устранению повреждений, уточнил глава области.

Глушковский район ВСУ обстреляли дважды. Пять снарядов разорвались в окрестностях поселка Теткино без каких-либо последствий для жилых домов и инфраструктуры.

По поселку Краснооктябрьский украинские военные нанесли два удара. «Один закончился прямым попаданием в частный гараж. Он полностью уничтожен огнем. Расположенный рядом трехэтажный жилой дом обесточен», – сообщил губернатор, отметив, что на месте уже работают специалисты.

Курск, Наталья Петрова

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