В Судане 10 горняков погибли при обрушении шахты

По меньшей мере 10 человек погибли, трое пострадали в результате ЧП на шахте в Судане. Спасатели продолжают разбирать завалы, и власти допускают, что число пострадавших может увеличиться.

Авария случилась на шахте в 70 км от города Вади-Хальфа недалеко от границы с Египтом. Предварительно, обвал случился из-за схода горных пород, которые находились над шахтами, пишут «Известия».

В Ростовской области на шахте «Обуховская» случился обвал породы. В результате один человек погиб, двое получили травмы.

Вади-Хальфа, Наталья Рязанова

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