Житель Турции зарезал жену-россиянку во время ссоры

Россиянка погибла в турецком городе Эскишехир от руки своего турецкого мужа. В пылу ссоры мужчина буквально изрезал супругу ножом, передает телеканал Habertürk.

Вечером 31 марта между супругами Атилой и Еленой произошла ссора. Мужчине показалось недостаточно слов, и он схватился за кухонный нож. От многочисленных ножевых ран женщина умерла на месте, это подтвердила прибывшая скорая.

Соседи услышали шум и вызвали экстренные службы. Подозреваемого задержали, с ним работают следователи. Тело погибшей россиянки отправили на экспертизу для установления точной причины смерти.

Эскишехир, Наталья Рязанова

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