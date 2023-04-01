В США 30 человек пострадали при обрушении крыши театра

Один человек погиб, почти 30 пострадали в результате обрушения крыши театра в американском штате Иллинойс. По данным местной пожарной службы, на момент обрушения скорость ветра достигала 144 км/ч, передает Fox news.

Инцидент случился вечером 31 марта, когда в театре «Аполлон» в городе Белвидир шел рок-концерт. В зале находились 260 человек. Крыша и козырек над входом в театр обвалились примерно через полчаса после начала шоу.

Пожарные и зрители, которые не пострадали, вместе разбирали обломки и доставали из-под них людей. Один человек погиб на месте. Пятерых доставили в больницу в тяжелом состоянии, еще 18 – в состоянии средней тяжести. Еще у пяти человек врачи диагностировали легкие травмы.

В Красноярске крыша аварийного дома рухнула на местную жительницу, собиравшую доски на дрова. Женщина погибла на месте.

Белвидир, Наталья Рязанова

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