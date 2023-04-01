В Дагестане школьница насмерть сбила двух женщин

Два человека погибли, один пострадал в результате ДТП, устроенного несовершеннолетней жительницей Дагестана. Девушка села за руль, не имея водительских прав, рассказали в МВД республики.

Авария случилась около 22:20 часов 31 марта на 2-м км автодороги «Белиджи-Куллар» под Дербентом. 17-летняя девушка за рулем автомобиля «Лада-Веста» сбила трех женщин, идущих по обочине в том же направлении. Жительницы поселка Белиджи 52 и 62 лет погибли на месте, женщину 32 лет в критическом состоянии доставили в больницу Дербента.

Следователи проводят проверку инцидента. Прокуратура взяла работу следователей на контроль, а также проверит, как соблюдалось законодательство о профилактике правонарушений несовершеннолетних.

Башкирский подросток 17 лет устроил прогулку на машине отца для пятерых своих друзей и врезался во впереди идущую машину. Несовершеннолетний водитель погиб, все его пассажиры оказались в больнице.

Дербент, Наталья Рязанова

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