Беспилотник ВСУ сбросил бомбу на курское село

Украинский беспилотник сбросил бомбу на Дом культуры в приграничном селе Курской области, рассказал глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале. Взрыв случился в ночь на 1 апреля.

«ВСУ в ночь на субботу сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что осколки долетели до стоящих рядом зданий: сельсовета и ФАПа, но повреждения незначительны. Специалисты из группы разминирования осматривают здания.

Дроновка, Наталья Рязанова

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