СБУ обвинила наместника Киево-Печерской лавры в разжигании розни

СБУ допросила наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгорского и Чернобыльского Павла (Лебедя) и предъявила обвинение в разжигании межрелигиозной розни. РПЦ назвала ситуацию продолжением беззакония киевского режима.

Настоятелю вручили подозрение по двум статьям: разжигание межрелигиозной вражды и оправдание агрессии РФ. После допроса материалы передали судье для решения вопроса по мере пресечения. Сам настоятель Павел решил, что его отправят под домашний арест, о чем сообщил «Вести.ру».

По словам настоятеля, ему припомнили, что он якобы проклинал президента Украины Владимира Зеленского. «Никого я не проклинал. Но я сказал слова Евангелия, что наши слезы не упадут на землю, а упадут на головы тех, кто вызвал эти беспорядки», – пояснил настоятель в видеообращении.

Глава Синодального отдела по взаимоотношения Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал происходящее очередным беззаконием киевского режима.

«Помещение митрополита Павла под домашний арест по надуманным обвинениям – закономерное, увы, продолжение беззакония, творимого сегодня украинской властью. Такой вот «диалог» с представителями крупнейшей христианской конфессии Украины», – говорится в сообщении в его телеграм-канале.

Киев, Наталья Рязанова

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