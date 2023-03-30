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Четверг, 30 марта 2023, 17:48 мск

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На прихожан, защищающих Киево-Печерскую Лавру, пишут заявления в полицию

Минкульт Украины, которому по распоряжению киевского режима переходит комплекс зданий Киево-Печерской Лавры УПЦ, подаёт заявления в полицию на православных верующих, препятствующих незаконному захвату святой обители и выселению священнослужителей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о «принимаемых мерах» заявил министр культуры Александр Ткаченко.

«Входящие в состав Комиссии представители Монастыря от Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры не смогли объяснить, у кого находятся ключи от здания, проверка которого была запланирована. К тому же, многочисленные неизвестные препятствовали попаданию членов Комиссии внутрь здания. По факту препятствования работе Комиссии было подано заявление в полицию», – написал чиновник в своем Tg-канале.

По его словам, комиссия завтра, 31 марта, «продолжит свою работу».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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