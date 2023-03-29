Санкционировав изгнание монахов из Киево-Печерской лавры, Зеленский провозгласил «духовную независимость» Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в среду, 29 марта, заявил, что на Украине сделан шаг к укреплению духовной независимости государства, имея ввиду изгнание монахов и священнослужителей канонической Украинской Православной церкви из Киево-Печерской лавры и передачу ее раскольникам, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике вождь киевского режима говорит: «Сегодня еще сделан шаг на укрепление духовной независимости нашего государства, в защиту нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией. Украина – это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы. Так – с 91-го года. Так всегда будет».

Ранее сегодня директор департамента культурного наследия украинского минкульта Марьяна Томин заявила, что министерство расписало график поэтапного изъятия имущества у Украинской Православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в национальном заповеднике «Киево-Печерская лавра».

Киев, Иван Бабурин

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