Киевский режим обнародовал «график» действий по изгнанию монахов из Киево-Печерской лавры

Директор департамента культурного наследия министерства культуры Украины Марьяна Томин в среду, 29 марта, заявила, что комиссия министерства расписала график поэтапного изъятия имущества Украинской Православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в национальном заповеднике «Киево-Печерская лавра» в четверг, 30 марта, – сообщает украинское издание LIGA.net.

Представитель украинского минкульта сообщил агентству, что «первый этап приема-передачи объектов, находящихся в пользовании Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, должен пройти с 30 марта по 11 апреля. За это время комиссия примет 34 объекта. На втором этапе, с 12 по 21 апреля, УПЦ МП должна беспрепятственно освободить 19 объектов, в том числе здания академии, семинарии и митрополии».

«Третий этап приема продлится с 21 апреля по 1 мая и предусматривает передачу 27 объектов, в том числе сооружений на территории бывшей инфекционной больницы. Всего УПЦ МП должна передать 80 объектов. Последний объект должен быть проверен и передан 1 мая 2023 года», – заявила Марьяна Томин.

В свою очередь, собеседник агентства из межведомственной группы, созданной на основании решения Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщил: «План следующий: зашли на объект, проверили и опечатали. После этого они (монахи и представители УПЦ МП, – прим. ред.) не смогут туда попасть. И так до последнего объекта. Комиссия будет работать без сопровождения правоохранительных органов. Если монахи закроются и откажут в доступе, тогда это статья 191 Уголовного кодекса – присвоение имущества».

«Владелец Лавры – государство. Для разрыва договора не нужно решение суда. Решение суда, чтобы остаться, необходимо им (УПЦ МП, – прим.ред.)», – подчеркнул представитель межведомственной группы по выселению монахов из Киево-Печерской лавры.

Киев, Иван Бабурин

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