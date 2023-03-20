Киевский режим назвал мощи святых Киево-Печерской лавры «экспонатами» и закрыл к ним доступ с 21 марта

Глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) в понедельник, 20 марта, заявил, что украинские власти назвали мощи преподобных святых Киево-Печерской лавры «экспонатами» и закрыли к ним доступ с 21 марта 2023 года, – сообщают украинские СМИ.

Информационно-просветительский отдел УПЦ сообщил, что митрополит Климент сказал: «Сегодня должен вам экстренно сообщить очень неприятную новость. Сегодня 20 марта пришло письмо от руководства заповедника Киево-Печерская лавра, с уведомлением о том, что с завтрашнего дня, с самого утра, доступ к пещерам для поклонения мощам Печерских угодников, будет прекращен музеем. … Ограничение доступа к мощам связано с тем, что Минкультом была создана определенная комиссия, цель которой как указано в письме, определить наличие сохранности музейных экспонатов, как они называют мощи».

«Мы видим абсолютно атеистический и безбожный подход государственной власти, в частности Министерства культуры, по отношению к великим православным святыням. … Неизвестно, когда будет возможность снова поклониться мощам и будет ли эта возможность вообще, так как существует вероятность того, что представители государственного заповедника не дадут верующим УПЦ молиться в Лавре», – отметил митрополит Нежинский и Прилукский Климент и подчеркнул, что «в эти дни не только наши сограждане верующие Украинской Православной Церкви, но и много неравнодушных людей за границей чистосердечно переживают за судьбу святыни – нашей святой Печерской Лавры».

Киев, Иван Бабурин

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