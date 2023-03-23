Монахи и священники Киево-Печерской Лавры заявили о невозможности покинуть обитель

Насельники Киево-Печерской лавры не смогут ее покинуть до 29 марта, как этого от них требуют украинские власти.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви Павел.

«Нам дали две недели, чтобы выселиться из обители. Мы не сможем этого сделать ни под каким предлогом, потому что за 35 лет братия сделала все, чтобы благоустроить жизнь обители и паломников, и у нас просто нет места, куда это все вывезти, а оставлять мы ничего не намерены», – сказал наместник.

При этом он обвинил власти в неуважительном отношении к иерархам УПЦ, напомнив, что они недавно хотели встретиться с Зеленским, но президент Украины их так и не принял.

Симферополь, Валентин Карамазов

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