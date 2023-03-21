УПЦ вновь заявила об отказе монахов Киево-Печерской Лавры покидать кельи

Монахи УПЦ не намерены покидать Лавру 29 марта, как того требует государство.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Климент поитогам безрезультатного похода иерархов к офису Зеленского.

«Наши действия будут в соответствии с законодательством Украины. На сегодняшний день нет законных оснований чтобы монахи УПЦ выезжали из Киево-Печерской Лавры. В тоже время мы думаем, что буду совершаться незаконные действия со стороны определенных чиновников. Поэтому мы будем делать все, чтобы 29 марта конституционные права верующих УПЦ не были нарушены», – сказал Климент.

Напомним, накануне Зеленский отказался принимать делегацию УПЦ во главе с Онуфрием.

Симферополь, Валентин Карамазов

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