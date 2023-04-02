Пятеро россиян пострадали в ДТП на Кубе

Автобус с туристами съехал с дороги и перевернулся недалеко от города Тринидад на Кубе. Среди пострадавших пятеро россиян, сообщила пресс-служба посольства РФ в республике.

Авария случилась вечером 31 марта, когда микроавтобус перевозил туристов из Тринидада в Варадеро. Водитель автобуса уклонился от столкновения с внезапно появившимся перед ним грузовиком, но не смог удержать транспорт на дороге. Автобус съехал в кювет и перевернулся.

В салоне находились 13 человек: пятеро россиян, пятеро французов и трое кубинцев. Все они пострадали в ДТП. Самые тяжелые травмы получил кубинский сопровождающий: у него диагностировали черепно-мозговую травму, множественные переломы правой руки и обширную кровопотерю, узнали «Вести.ру».

«Пострадали пять граждан России. Двое из них были прооперированы, их жизням ничего не угрожает. Генконсульство России в Гаване находится в постоянном контакте с туроператором и страховой компанией. Российским гражданам будет оказана вся необходимая помощь», – заверили в российской дипмиссии.

Тринидад, Наталья Рязанова

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