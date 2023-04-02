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Воскресенье, 2 апреля 2023, 09:51 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Новосибирской области случилась утечка соляной кислоты

Сотрудники железной дороги обнаружили утечку соляной кислоты в одном из контейнеров, отправленных в Якутию. Утечку нашли около 6 утра 2 апреля во время стоянки состава на станции Инская в Новосибирской области, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Химикат перевозили в специальной емкости внутри контейнера, но она дала течь. Груз следовал от станции Косяковка Куйбышевской железной дороги до станции Алдан в Якутии.

«Специализированными службами приняты меры к ликвидации разлива, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства, регламентирующего вопросы перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом», – пояснили в ведомстве.

Восточное МСУ на транспорте Следственного комитета начало доследственную проверку инцидента.

В Сербии перевозивший аммиак поезд сошел с рельсов. 51 человек пострадал, в городе объявили режим ЧС.

Инская, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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