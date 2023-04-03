Обесточенные дома, трещины в стенах и падающая мебель: Камчатку тряхнуло на 6,9 балла (ФОТО)

На юге Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на данные Камчатского филиала геофизической службы РАН. В Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизово сила подземных толчков составила 5-6 баллов. В настоящее время спасатели обследуют здания в этих городах на наличие повреждений.

По данным сейсмостанции «Петропавловск», землетрясение было зафиксировано в 15:06 по камчатскому времени на глубине 100 километров. Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Авачинского залива в 44 км южнее Петропавловска-Камчатского. Угроза цунами не объявлялась.

В настоящий момент оперативные группы спасателей и пожарных осматривают социально-значиме объекты и здания в Петропавловск-Камчатске и Вилючинском городских округах, а также в Елизовском муниципальном районе.

«По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Организовано взаимодействие с руководителями потенциально опасных объектов, с дежурно-диспетчерскими службами», – говорится в сообщении ведомства.

По сообщениям очевидцев в соцсетях, в жилых домах Петропавловска-Камчатского тряслись стены, падала мебель, бытовая техника и другие предметы. Люди выбегали из зданий на улицу. В соцсетях местные житли публикуют кадры последствий удара стихии.

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Есть сообщения о повреждениях в некоторых зданиях. Так, в телеграм-каналах появилось видео из детской городской поликлиники, на котором можно видеть осыпавшую штукатурку и трещины в стенах на лестнице. Также сообщается о повреждениях в здании педагогического колледжа.

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По информации «Камчатэнерго», из-за мощного землетрясения несколько микрорайонов в Петропавловске-Камчатском ненадолго остались без света. «В результате сильного землетрясения на Мутновской ГеоЭс-1 по защите вибрации отключился турбогенератор №2, в связи с чем возник дефицит мощности в размере 12 МВт. Без электроэнергии остались несколько микрорайонов Петропавловска-Камчатского», – говорится в сообщении пресс-службы энергокомпании.

Для ликвидации дефицита мощности пришлось ввести дополнительное оборудование. Свет в обесточенных микрорайонах появился спустя 23 минуты, уточнили энергетики.

Директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров сообщил, что жители ощутили землетрясение, так как оно было поверхностным. «Оно произошло очень близко и ко всему прочему оказалось поверхностным. Вот поэтому мы его так хорошо почувствовали», – рассказал Чебров в комментарии в телеграм-канале Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

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