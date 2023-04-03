российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 3 апреля 2023, 11:45 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Землетрясение на Камчатке: никто не пострадал, но многие здания повреждены

Фото: Freepik

Губернатор Камчатская края Владимир Солодов сообщил, что в результате землетрясение магнитудой 6,9 на юге полуострова пострадавших и разрушенных зданий нет.

По его словам, многие строения получили различные повреждения – «это трещины, обвалившаяся штукатурка, где-то упали плиты со стен». «С одного из зданий в Петропавловске-Камчатском упали бетонные обломки на улицу, и, к счастью, никого не задели», – уточнил глава региона в своем телеграм-канале.

Оперативные службы продолжают обследование зданий в Петропавловске-Камчатске, Вилючинске и Елизовском районе и Вилючинске, добавил Солодов. Он также отметил, что власти региона проведут заседание оперативного штаба, где будут обсуждены последствия землетрясения и «перечень принимаемых мер».

Губернатор со ссылкой на сейсмологов сообщил, что магнитуда землетрясения для Камчатки была достаточно умеренной, однако из-за того, что эпицентр находился достаточно близко к Петропавловску, подземный толчок ощущался достаточно сильно.

По информации Камчатского филиала Геофизической службы РАН, на Камчатке после шестибального землетрясения произошло несколько афтершоков. Магнитуда этих подземных толчков составила 4,6, 4, 3,7, 3,6 и 4. Все они были зарегистрированы в акватории Тихого океана в 42-55 км от Петропавловска-Камчатского.

Землетрясение на юге Камчатского края магнитудой 6,9 было зафиксировано сегодня, 3 апреля, в 15:06 по местномму времени на глубине 100 километров. Его эпицентр находился в акватории Авачинского залива в 44 км южнее Петропавловска-Камчатского. Угроза цунами не объявлялась.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Обесточенные дома, трещины в стенах и падающая мебель: Камчатку тряхнуло на 6,9 балла (ФОТО)

Метки / Землетрясение

На Байкале произошло землетрясение магнитудой 4,7 / В центре Мелитополя взорван автомобиль: есть пострадавший / В японской префектуре Фукусима произошло землетрясение / В Сочи произошло землетрясение / На Камчатке за ночь произошли три землетрясения / Турции выделят 500 млн евро на восстановление ущерба от землетрясений / В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7 / Число жертв землетрясения в Турции превысило 47 тысяч человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия, Землетрясение,