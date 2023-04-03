Землетрясение на Камчатке: никто не пострадал, но многие здания повреждены

Губернатор Камчатская края Владимир Солодов сообщил, что в результате землетрясение магнитудой 6,9 на юге полуострова пострадавших и разрушенных зданий нет.

По его словам, многие строения получили различные повреждения – «это трещины, обвалившаяся штукатурка, где-то упали плиты со стен». «С одного из зданий в Петропавловске-Камчатском упали бетонные обломки на улицу, и, к счастью, никого не задели», – уточнил глава региона в своем телеграм-канале.

Оперативные службы продолжают обследование зданий в Петропавловске-Камчатске, Вилючинске и Елизовском районе и Вилючинске, добавил Солодов. Он также отметил, что власти региона проведут заседание оперативного штаба, где будут обсуждены последствия землетрясения и «перечень принимаемых мер».

Губернатор со ссылкой на сейсмологов сообщил, что магнитуда землетрясения для Камчатки была достаточно умеренной, однако из-за того, что эпицентр находился достаточно близко к Петропавловску, подземный толчок ощущался достаточно сильно.

По информации Камчатского филиала Геофизической службы РАН, на Камчатке после шестибального землетрясения произошло несколько афтершоков. Магнитуда этих подземных толчков составила 4,6, 4, 3,7, 3,6 и 4. Все они были зарегистрированы в акватории Тихого океана в 42-55 км от Петропавловска-Камчатского.

Землетрясение на юге Камчатского края магнитудой 6,9 было зафиксировано сегодня, 3 апреля, в 15:06 по местномму времени на глубине 100 километров. Его эпицентр находился в акватории Авачинского залива в 44 км южнее Петропавловска-Камчатского. Угроза цунами не объявлялась.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

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