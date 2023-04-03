Уголовное дело возбуждено после покушения на главу одного из районов Запорожской области

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва в Мелитополе автомобиля главы администрации одного из районов Запорожской области. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что утром 3 апреля в центре Мелитополя была подорвана машина, в которой находился глава Акимовского района Максим Зубарев. Сейчас врачи борются за жизнь чиновника. «Максим Зубарев находится в тяжелом состоянии. У него множественные ранение и повреждения, включая травмы ног, перелом таза и бедра», – написал Рогов в своем телеграм-канале.

«Следственными органами СК России по Запорожской области возбуждено и расследуется уголовное дело по факту посягательства на жизнь главы района военно-гражданской администрации Запорожской области (ч. 3 ст. 30, п.п. «б, е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ)», – говорится в сообщении СК РФ.

По данным следствия, 3 апреля неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобилем чиновника. Когда тот проезжал мимо жилого дома по проспекту Богдана Хмельницкого в Мелитополе, бомба была приведена в действие. В результате глава района получил телесные повреждения и был госпитализирован, отметили в СКР.

В настоящее время устанавливаются причастные к совершению покушения на чиновника.

Москва, Наталья Петрова

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