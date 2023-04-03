В центре Мелитополя взорван автомобиль: есть пострадавший

В центре города Мелитополя Запорожской области утром в понедельник, 3 апреля, подорван автомобиль. Об этом сообщила администрация города в своем телеграм-канале.
«По предварительным данным, на улице Б.Хмельницкого в Мелитополе произошел взрыв автомобиля. На месте работают экстренные службы», – говорится в сообщении.
В горадминистрации уточнили, что при взрыве машины пострадал один человек. Ему оказывается медицинская помощь.
Обстоятельства инцидента уточняются.
Напомним, 23 марта в Мелитополе было совершено покушение на замначальника отдела участковых уполномоченных полиции местного УВД. Правоохранителя пытались взорвать по пути на работу. В результате взрыва полицейский получил ранения и был госпитализирован.
Мелитополь, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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