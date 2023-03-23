В Мелитополе пытались взорвать замначальника отдела участковых УВД

Взрыв в городе Мелитополе Запорожской области был совершен с целью убийства замначальника отдела участковых уполномоченных полиции местного УВД. Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, сообщает Следственный комитет России.

По данным следствия, 23 марта на улице Крупской по пути следования на работу сотрудника МВД было заложено самодельное взрывное устройство. Когда правоохранитель проходил мимо, бомба была приведена в действие. В результате взрыва полицейский получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По данному факту возбуждено дело по ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, продолжаются следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал произошедший взрыв в Мелитополе терактом. Он сообщал, что пострадавший правоохранитель доставлен в больницу с минно-взрывной травмой ноги, его состояние стабильное.

Москва, Наталья Петрова

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