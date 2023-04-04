Каждый пункт обвинений Трампа может грозить тюрьмой – СМИ

Прокуратура может потребовать тюремное заключение по каждому пункту обвинений, который грозят экс-президенту США Дональду Трампу, сообщил портал Yahoo News со ссылкой на источники в ведомстве.

«Дональд Трамп будет помещен во вторник под арест и проинформирован о выдвижении в его адрес обвинений по 34 пунктам уголовных преступлений за фальсификацию финансовых документов», – рассказал источник.

По его словам, каждый пункт из выдвинутых против Трампа в уголовном кодексе Нью-Йорка предусматривает тюремное наказание. Суд может назначить более мягкое наказание, если подсудимый привлекается впервые. Обычно, так суд поступает в случае с финансовыми махинациями.

Дональд Трамп заявил об утечке информации по его уголовному делу, в которой обвинил прокурора Элвина Брэгга. Трамп заявил, что ему предъявят обвинения по 33 пунктам. При этом, из-за утечки бывший президент призвал Брэгга немедленно уйти в отставку.

30 марта Большое жюри присяжных Манхеттена проголосовало за предъявление обвинений Дональду Трампу. Подробности обвинений держатся в секрете до официального оглашения. Предметом расследования стал подлог финансовых документов компании Trump Organization, якобы скрывшей выплату порноактрисе Сторми Дэниэлс $130 тыс. за молчание о предполагаемом романе с Трампом.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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