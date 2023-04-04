В Самаре самолет столкнулся с птицами

Пассажирский самолет Boеing-738 авиакомпании «Победа» столкнулся с птицами при заходе на посадку в самарском аэропорту Курумоч. На борту находились 190 человек, никто не пострадал, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Инцидент случился вечером 3 апреля на высоте 1500 м, когда следовавший из Петербурга борт заходил на посадку. После столкновения с птицами пилоты сумели штатно посадить самолет. Никто на борту не пострадал. Прокуратура отметила, что птицы врезались в самолет за пределами зоны ответственности аэропорта.

Специалисты осматривают самолет и оценивают его техническое состояние. Транспортная прокуратура и Центральное МСУ на транспорте Следственного комитета проводят проверку инцидента.

Самолёт авиакомпании «Ямал» при взлёте в Салехарде столкнулся с куропаткой. Инцидент привёл к поломке, но судно долетело до аэропорта назначения – до Нового Уренгоя.

Самара, Наталья Рязанова

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