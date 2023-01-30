Самолёт АТК «Ямал» столкнулся с куропатками на взлёте, есть повреждения (ФОТО)

Самолёт авиакомпании «Ямал» при взлёте в Салехарде столкнулся с куропаткой. Авиаинцидент привёл к поломке, но судно долетело до аэропорта назначения – до Нового Уренгоя. Обстоятельства ЧП раскрывают в Уральской транспортной прокуратуре, это ведомство проводит проверку.

«30 января 2023 года в 10:52 экипаж воздушного судна RRJ-95 авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс YC-21 сообщением Салехард-Новый Уренгой, доложил о возможном столкновении вблизи аэродрома судна со стаей птиц. При осмотре аэродрома Салехард обнаружены останки куропатки. Посадка в аэропорту назначения произведена благополучно в 11:32. По предварительным данным на послеполётном осмотре воздушного судна обнаружены повреждения лопаток правого двигателя», – говорится в сообщении надзорной инстанции.



На борту находились 58 пассажиров, один из них несовершеннолетний.



Самолёт отстранили от полётов, проводится дополнительная оценка его технического состояния. Также новоуренгойская транспортная прокуратура проверит АО «Аэропорт Салехард» на предмет соблюдения законодательства о безопасности полётов.

Это не первый случай столкновения самолёта АТК «Ямал» с птицами на Ямале. В декабре 2018 года на шасси лайнера намотались куропатки, с которыми самолёт также столкнулся при взлёте. В итоге сесть удалось только с выпущенным аварийно шасси с третьей попытки. Материалы проверки по факту инцидента передавались из одного ведомство в другое. Были предположения о некачественном ремонте судна. Но в итоге дело не возбудили. Нарушений в аэропорту Салехарда тогда также не нашли.

фото - Уральская транспортная прокуратура

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»