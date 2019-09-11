Аэропорт Салехарда не виноват в том, что на шасси самолета авиакомпании «Ямал» намотались куропатки

Прокуратура не нашла нарушений в аэропорту Салехарда, где на взлете белая куропатка намоталась на стойку шасси самолета АТК «Ямал».

Речь идет о ЧП, которое произошло 19 декабря 2018 года. Три раза самолет авиакомпании заходил на посадку в аэропорту Екатеринбурга в связи с тем, что борт не мог выпустить шасси. В итоге его выпустили аварийно.

Как говорится в ответе Уральской транспортной прокуратуры на запрос агентства «Новый День», при посадке у «Сухого Суперджета» сработал датчик невыпуска левой стойки шасси. «Выполнив процедуры, предусмотренные эксплуатационной документацией, экипаж совершил посадку в штатном режиме (все стойки шасси на момент посадки были выпущены)»,– уточнили в прокуратуре.

Там подтвердили, что белая куропатка попала в датчики левой опоры шасси на взлете в аэропорту Салехарда. При этом в прокуратуре считают, что авиапорт ни в чем не виноват. «Необходимое орнитологическое оборудование в аэропорту Салехарда имеется и эксплуатируется в соответствии с требованиями воздушного законодательства, нарушений федерального законодательства не выявлено»,– добавили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре пояснили, что Росавиация рекомендовала аэропорту Салехарда проверить, насколько эффективно их оборудование для отпугивания птиц.

Также в транспортной прокуратуре рассказали, что проблемы с орнитологической обстановкой у аэропорта столицы Ямала были несколько лет назад. В 2016 году через суд прокуроры заставили порт провести орнитологическое исследование. Тогда 1 виновное лицо было привлечено к ответственности.

Ранее в Уральском следственном управлени на транспорте сообщили, что, по их мнению, в ЧП прослеживались признаки преступления,которое описано в статье 266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями)". Материалы они передали по последственности в транспортную полицию. Но оттуда все бумаги вернули снова следователям. Полиция не нашла признаков указанного преступления, но зато посчитала, что силовики могут возбудить дело по статье «нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта» (статья 263 УК РФ). Следователи сообщили, что состава такого преступления они не обнаружили.

Салехард, Екатеринбург, служба информации

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