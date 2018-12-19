Самолет авиакомпании «Ямал» приземлился в Кольцово на одном шасси с третьей попытки (ФОТО)

Самолет авиакомпании «Ямал» приземлился в Екатеринбурге с одним шасси. Инцидент произошел в среду, 19 декабря 2018 года, в аэропорту Кольцово. Дело в том, что при взлете лайнер «Сухой Суперджет» столкнулся со стаей птиц – это стало причиной повреждения оборудования. Об этом агентству «Новый День» сообщили в пресс-службе авиакомпании «Ямал». Борт летел по маршруту Салехард-Екатеринбург.

«В результате столкновения при заходе на посадку в аэропорту Екатеринбурга левая стойка основного шасси воздушного судна не выпустилась. После выполнения трёх заходов на посадку, а также аварийного выпуска шасси и грамотных действий экипажа во главе с командиром Владиславом Городничевым самолет с 98 пассажирами и четырьмя членами экипажа благополучно приземлился в аэропорту назначения», – рассказали в авиакомпании.

Предположительно, аэропорт Салехарда имеет неудовлетворительную орнитологическую обстановку аэродрома. Назначена комиссия по расследованию инцидента.

Получить комментарии в уральском следственном управлении на транспорте не удалось. Рабочий день в момент подготовки публикации уже был окончен, сотовый пресс-службы не отвечал.

Салехард, Екатеринбург, служба информации

Салехард, Екатеринбург. Другие новости 19.12.18

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