В посадке «Суперджета» авиакомпании «Ямал» с намотанными на шасси птицами нет преступления

Уральские силовые структуры не стали возбуждать уголовные дела из-за того, что в декабре 2018 года самолет «Сухой Суперджет» АТК «Ямал» совершил аварийную посадку в Кольцово на одном шасси. Ранее сама авиакомпания сообщала, что в аэропорту Салехарда лайнер столкнулся со стаей птиц, они и стали причиной поломки оборудования. В качестве аргумента авиаторы приложили красноречивые фото. Инцидент широко обсуждался в прессе. Спустя полгода ни в следственном управлении на транспорте, ни в управлении МВД на транспорте агентству «Новый День» не смогли прокомментировать эту версию.

Как выяснило издание, два ведомства передавали друг другу материалы проверки по этой аварийной посадке. И следователи даже находили признаки состава преступления.

В Уральском следственном управлении СК на транспорте сообщили: «Исходя из имеющихся объективных данных о неисправности левой стойки шасси принято решение о передаче материалов по подследственности в ЛО МВД России в аэропорту Кольцово в связи с обнаружением признаков состава преступления, предусмотренного статьей 266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями)".

В пресс-службе управления МВД на транспорте по УрФО агентству «Новый День» сообщили, что в итоге дело по этой статье они не возбуждали в связи с отсутствием признаков состава преступления. Почему следователи нашли признаки преступления, а полиция не нашла – неясно. В официальных ответах этих пояснений нет.

Вместе с этим полиция отправила следователям материалы по этому ЧП, чтобы те выяснили, есть ли повод возбуждать уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта» (статья 263 УК РФ). Следователи, в свою очередь, также не стали возбуждать дело.

При этом ни одно из ведомств не ответило на вопрос агентства «Новый День», были ли допущены нарушения в аэропорту Салехарда, где, по версии АТК «Ямал», в шасси «Сухого Суперджета» попали птицы. И будут ли наказывать аэропорт столицы Ямала.

Странно, что ведомства игнорируют этот вопрос, учитывая, что именно птицы стали причиной резонансного ЧП – аварийной посадки «Уральских авиалиний» в поле с кукурузой. Кстати, в том случае дело возбудили как раз следователи по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна».

Агентство «Новый День» также направит запросы в прокуратуру и Росавиацию. Возможно, там смогут прояснить ситуацию.

Салехард, Екатеринбург, служба информации

Салехард, Екатеринбург. Другие новости 04.09.19

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