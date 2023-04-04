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Вторник, 4 апреля 2023, 12:14 мск

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Пушков предложил наказывать треш-стримеров за ролики с несовершеннолетними

Алексей Пушков, фото: страница в соцсети

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил ввести уголовное наказание за треш-стримы с участием несовершеннолетних. Он призвал лишить блогеров возможности зарабатывать на издевательствах и нарушениях.

Он считает, что распространение в интернете фотографий и роликов с изображением жестоких незаконных действий должно попасть под запрет. Предложение обсудят днем 4 апреля на совещании в Госдуме по регулированию треш-стриминга в России.

«Речь идет о распространении из корыстных либо хулиганских побуждений в интернете фото и видео с изображением незаконных деяний. Справедливое наказание – штраф до миллиона рублей, а за привлечение несовершеннолетних – до двух миллионов рублей», – сказал сенатор в интервью ТАСС.

Треш-стримеры часто хвастают, что получают около двух миллионов рублей от пользователей. Штраф ударит «по финансовой составляющей этой злонамеренной деятельности». А также позволит финансовым организациям блокировать донаты в адрес треш-стримеров.

«Надо лишить их такого удовольствия, лишить их возможности зарабатывать на издевательствах и нарушениях. Существующие законы не направлены на их предотвращение. Треш-стримы – это принципиально новое явление, нельзя его сводить к хулиганству, избиению, нужно отвечать качественно новыми законами», – пояснил Пушков.

Предполагается административная ответственность за первое нарушение и уголовная – за следующие. Пушков предложил внести в КоАП РФ санкцию в виде штрафа от 100 до 200 тыс. рублей, для юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией оборудования для изготовления подобных материалов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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