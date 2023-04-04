В Израиле один человек погиб при крушении вертолета

Вертолет рухнул на землю на северо-западе Израиля. Пилот погиб от полученных травм, пишет The Jerusalem Post.

Борт разбился неподалеку от города Нетания. Спасатели экстренно прибыли на место аварии и сумели достать пилота из-под обломков. Но медики не смогли спасти мужчину, он умер. Других людей на борту не было.

Специалисты выясняют причину падения вертолета.

В США потерпел крушение военный вертолет. Погибли шесть человек – все, кто был на борту.

Нетания, Наталья Рязанова

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