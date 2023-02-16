российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 16 февраля 2023, 09:55 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

При крушении военного вертолета в США погибли шесть человек

Фото: Freepik

В США потерпел крушение военный вертолет. По последним данным, погибли шесть человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Авария произошла в штате Алабама. Военный вертолет UH-60 Black Hawk упал на шоссе в районе Харвест, недалеко от Хантсвилла. В Сети появилось видео с места происшествия, на кадрах вертолет резко падает носом вниз.

Машина рухнула на оживленное шоссе. На земле жертв и пострадавших нет. При этом погибли все, кто был на борту вертолета, в общей сложности шесть человек.

Местные власти перекрыли трассу в районе крушения. Шериф округа Мэдисон призвал граждан искать альтернативные пути объезда.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Британская компания скрывала данные о риске появления рака от лекарства от изжоги / Госдеп подтвердил планы увеличить военную помощь Украине еще на $9,9 млрд / Один погиб и трое пострадали при стрельбе в ТЦ в США / США не толкают Украину к борьбе за Крым, заявил Блинкен / На Байдена подали в суд за принятие бюджета с 45 млрд помощи Киеву / США перестали привлекать состоятельных россиян / Киевский режим готовит покушение на Байдена: во всем обвинят Россию / Лавров объявил о точке невозврата в превращении Украины в антироссийский плацдарм

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Авиакатастрофы, США,