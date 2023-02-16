При крушении военного вертолета в США погибли шесть человек

В США потерпел крушение военный вертолет. По последним данным, погибли шесть человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Авария произошла в штате Алабама. Военный вертолет UH-60 Black Hawk упал на шоссе в районе Харвест, недалеко от Хантсвилла. В Сети появилось видео с места происшествия, на кадрах вертолет резко падает носом вниз.

Машина рухнула на оживленное шоссе. На земле жертв и пострадавших нет. При этом погибли все, кто был на борту вертолета, в общей сложности шесть человек.

Местные власти перекрыли трассу в районе крушения. Шериф округа Мэдисон призвал граждан искать альтернативные пути объезда.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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