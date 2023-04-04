В Швеции задержали готовивших теракт экстремистов

Полиция безопасности Швеции задержала пять человек по подозрению в подготовке теракта. Они задумали атаку после публичного сожжения Корана в Стокгольме в январе, передает Associated Press со ссылкой на заявление ведомства.

Аресты прошли утром 4 апреля в городах Эскильстуна, Линчёпинг и Стрэнгнэс в центральной части страны. Полиция подчеркнула, что следила за действиями этой группы с января. Подозреваемые якобы подумывали свершить теракт, но конкретных планов атаки у них не нашли.

«Мы не можем ждать, пока преступление будет совершено. Данное дело – одно из многих, с которыми полиция безопасности работала после протестов, направленных против шведского государства в связи со сожжением Корана в январе», – сказала замначальника контртеррористического отдела SAPO Сусанна Трехёрнинг.

В январе полиция Швеции разрешила акцию со сожжением Корана около посольства Турции в Стокгольме. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём назвал инцидент проявлением демократии и широкой свободой выражения мнений. Акция стала причиной мощного скандала между Швецией и Турцией. В результате Анкара отказалась одобрять заявку Стокгольма на вступление в НАТО.

Стокгольм, Наталья Рязанова

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