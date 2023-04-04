Под Красноярском нашли останки пропавших 22 года назад девушек

Следователи нашли останки двух девушек, пропавших в Красноярском крае в 2000 году. Знакомый до смерти забил их кувалдой и сбросил в яму, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Летом 2000 года подруги 16 и 17 лет пропали без вести в Кодинске, о чем заявила в полицию мама одной из девушек. Тогда их не нашли, но недавно задержали местного жителя, который признался в убийстве подростков.

Он рассказал, что девушки пришли к нему в гараж и потребовали отдать долг. Денег не было, поэтому мужчина схватил кувалду и забил до смерти обеих гостий. Тела он оттащил в яму недалеко от гаража. Правоохранители девять дней со специальной техникой обследовали названное подозреваемым место. Всего им пришлось проверить более 900 кв.м. территории.

«3 апреля 2023 года на территории гаражного массива города Кодинск в яме на глубине 5,5 метра обнаружены костные останки девушек, их личные вещи. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – пояснили в ведомстве.

В Красноярском крае сельский житель убил двух знакомых в 2014 и 2017 году и долгое время скрывал тела. Перед продажей дома он решил их перезахоронить и попался.

Красноярск, Наталья Рязанова

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