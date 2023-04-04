Россиянин убил двух людей много лет назад и перед продажей дома перезахоронил останки

Следователи в Красноярском крае раскрыли убийство двух человек. Сельский житель долгое время скрывал трупы, а затем решил их перезахоронить перед продажей дома.

По данным следствия, убийства были совершены в 2014 и 2017 году в селе Зыково Березовского района. Первого мужчину хозяин дома убил в ходе бытового конфликта. Он приревновал сожительницу к гостю, нанес оппоненту множественные удары по голове и ударил о батарею. Чтобы скрыть преступление, труп убийца закопал под полом дома.

Второй жертвой стал дальний родственник. Как и в первый раз преступление было совершено во время распития спиртных напитков. Обвиняемый ударил гостя по лицу и толкнул, в результате чего мужчина упал, ударился головой о печь и скончался. Его тело хозяин дома закопал в дровянике.

Летом 2021 года злоумышленник выкопал останки убитых и перезахоронил в лесном массиве села Зыково Березовского района. Он собирался продать дом и опасался, что трупы найдут.

«Причастность обвиняемого удалось установить в результате совместной работы следователей и криминалистов краевого СК России при взаимодействии с сотрудниками МО МВД России «Березовский» и УУР ГУ МВД России по Красноярскому краю. Мужчина указал место сокрытия тел потерпевших, где и были обнаружены их костные останки», – сообщает региональное управление СКР. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Красноярск, Зоя Осколкова

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