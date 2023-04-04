Обвиняемую в терроризме Дарью Трепову отправили под стражу на два месяца

Задержанная по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, в результате котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский и пострадали 40 человек, Дарья Трепова во вторник, 4 апреля, решением Басманного суда Москвы заключена под стражу на два месяца, – сообщают СМИ.

Оглашая решение, судья объявила: «Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 2 июня 2023 года».

Как отмечают СМИ из зала суда, защита Треповой просила об избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Отмечается, что Следственный комитет России предъявил Дарье Треповой обвинение по статьям: «Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку» и «Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой».

Москва, Иван Бабурин

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