«Из Треповой будут делать героя», – известный юрист о деле подозреваемой в терроризме

В ближайшее время представители несистемной оппозиции будут наращивать усилия по формированию нужного им общественного мнения вокруг Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского в Петербурге. По мнению адвоката Андрея Мелихова, заведующего адвокатской конторой «Магнат», из нее будут пытаться (и уже пытаются) сделать нового героя. Приводим мнение юриста полностью.

«Не думаю, что существуют объективные возможности у представителей защиты Треповой доказать ее невиновность в участии теракта. Разговоры в стиле, что она мимо проходила, хвостиком махнула – не наш случай.

Лучше поговорим о том, что будет предпринято защитниками и «либералами» в целях защиты Треповой:

1. Исходные данные – Трепова как общественный деятель или претендент на общественно-социальную значимость интереса не представляет. Поддержки в социальных сетях до настоящего времени не имела и не имеет. И самое главное – это самый большой информационный повод для раскола общества и действий политиканов и откровенных врагов;

2. В связи первым пунктом недружественные силы будут создавать новый образ Треповой по сценарию «Рождение героя», поэтапно прописывая образ и характер человека, который является сторонником движения против войны, за мир во всем мире. Цели и стремления защиты – доказать, что такой социально ответственный человек, как Трепова, не могла поступить иначе. Она должна была что-то сделать. За основу возьмут оправдательный приговор по делу Веры Засулич из времен царской России;

3. Будут использованы все социальные противоречия в российском обществе, начиная с феминистических движений разного толка до радикальных коммунистов;

4. После взрывной волны общественного мнения, которое токсичные кредиторы от политики вынуждены будут поддерживать ежедневно, фокус внимания сместится на сомнения в части ответа на вопросы: знала или нет Трепова о заложенной мине? Какими сведениями она располагала о начинке статуэтки? Зачем и почему сама лично принесла статуэтку? На какое безопасное расстояние Трепова отошла от статуэтки перед взрывом?

5. Да и еще, рядом с ФБК* должно организоваться движение в поддержку Треповой (сбор денег, собрания сочувствующих, создание оппозиции против нынешней власти и прочее…)

Результат: стояла Россия и будет стоять, будет обвинительный приговор и мы много интересного услышим о действиях противника на нашей территории».

Напомним, Дарью Трепову обвиняют в том, что она принесли взрывчатку в статуэтке на встречу с военкором Владленом Татарским. В результате взрыва Татарский погиб, еще около 40 человек были ранены. 4 апреля Следственный комитет России предъявил Дарье Треповой обвинение по статьям «Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку» и «Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой». Она арестована на два месяца.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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