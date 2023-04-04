Трамп не признал себя виновным по всем пунктам

Дональд Трамп, 45-й президент США, не признал вину в суде Нью-Йорка. Политику вменяют 34 эпизода, их детали не раскрываются, – сообщает телеканал CBS.

В свою очередь, The New York Times пишет, что отказ признать вину в суде указывает на то, что Трамп не пошел на сделку со следствием, подразумевающую признание вины в обмен на смягчение наказания.

«После предъявления обвинений ожидается, что Трамп будет отпущен до следующего заседания суда, ему не придется вносить залог», – говорится в публикации издания.

Следует отметить, что суд Нью-Йорка отказался от трансляции заседания и не пустит на него журналистов. Позже в СМИ появилась информация, что Трамп 5 апреля около 02:00 мск. готовиться выступить с заявлением в связи с выдвижением обвинений против него.

Ранее сегодня Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social «Направляюсь в здание суда. Кажется таким сюрреалистичным – вау, они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке. MAGA! (Make America Great Again, «Вернём Америке былое величие»).

Позже сын экс-президента США опубликовал перевернутое изображение флага США, сопроводив картинку подписью: «Шокирует, как низко мы падаем и кто бы это мог представить. Это только начало скользкого пути к тирании».

Следует отметить, что один из ведущих журналистов CNN Фарид Захария заявил, что, «судебный процесс над бывшим президентом ломает многовековой прецедент», что Дональда Трампа хотят «свергнуть, предъявляя ему уголовные обвинения».

«В деле чувствуется усердие прокуратуры, тщательно изучающей все возможности найти какое-либо нарушение закона. Это переворачивает представление англо-саксонского права о том, что вы сначала совершаете преступление, а затем ищете преступника, а не сначала смотрите на человека и пытаетесь понять, совершил ли он или она преступление», – отметил журналист CNN.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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