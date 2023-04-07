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Трамп сможет принять участие в президентских выборах, даже находясь в тюрьме

Дональд Трамп Фото: Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп сможет поучаствовать в предстоящих выборах, даже находясь в тюрьме. Об этом пишет Politico со слов исследователя в области юриспруденции Юджина Мазо.

По словам эксперта, американское законодательство не запрещает баллотироваться на пост главы государства тем, кто лишен свободы. Преступники не могут принимать участие в предвыборной гонке в органы местного самоуправления, но это не касается федеральных выборов.

«Верховный суд постановил, что единственными условием, необходимым для выдвижения на федеральный пост, является соответствие требованиям Конституции», – пояснил Мазо. Согласно Конституции, для подачи заявки на участие в выборах кандидат должен быть не моложе 35 лет, являться прирожденным гражданином и проживать в США не менее 14 лет.

Более того, Трамп мог бы баллотироваться на пост президента страны, даже если бы был психически нездоровым.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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