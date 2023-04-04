Прокуратура Нью-Йорка опубликовала обвинительное заключение Трампа

Прокуратура Нью-Йорка во вторник, 4 апреля, опубликовала обвинительное заключение в адрес экс-президента США Дональда Трампа, из которого следует, что он обвинен в подлоге документов по 34 пунктам, – сообщают СМИ.

Согласно обнародованному прокуратурой документу, 45-му президенту США инкриминируется «фальсификация деловых документов первой степени» с целью совершить другое правонарушение. О каком именно «другом преступлении» идет речь, в документе не поясняется. Прокуратура на суде утверждала, что Трамп «платой за молчание» порноактрисе Сторми Дэниелс через своего адвоката Майкла Коэна пытался повлиять на исход президентских выборов 2016 года. Ни по одному пункту обвинения политик не признал себя виновным.

В свою очередь, прокурор Манхэттена Элвин Брэгг по окончании заседания суда заявил, что «Дональд Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации для помощи в победе на выборах президента США. Согласно придуманной схеме Трамп и другие произвели выплаты трем лицам для сокрытия информации, которая могла бы помешать ему выиграть президентские выборы в 2016 году».

В сообщениях американских СМИ отмечается, что все обвинения против Трампа относятся к тяжким преступлениям класса «E», что является низшей категорией тяжких преступлений в штате Нью-Йорк. По каждому из пунктов обвинений экс-президенту США может грозить максимальное наказание в виде четырех лет тюремного заключения.

Следует отметить, что Дональд Трамп стал первым арестованным экс-президентом США. До суда, который по данным BNO News начнется в январе 2024-го политик точно останется на свободе.

Адвокат Трампа Тодд Бланш заявил, что процесс против экс-президента преследованием по политическим мотивам, а обвинения против экс-президента США лишены фактов. Сам Дональд Трамп, покидая здание суда в Нью-Йорке, от общения с прессой отказался.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»