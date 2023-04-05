Автобус с пассажирами перевернулся в Ростовской области

По меньшей мере два человека пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в Ростовской области. Следовавший из Москвы автобус перевернулся на трассе М-4 «Дон», сообщили в ГУ МЧС по региону.

Авария случилась на 813-м км федеральной трассы в Чертковском районе. МЧС опубликовало видео с места аварии. В кадре видно, что автобус опрокинулся на бок, частично перегородив дорогу. Уцелевшие пассажиры сумели выбраться из салона, пострадавших спасатели и добровольцы выносили на носилках.

«Автобус следовал маршрутом Москва-Ставрополь. В салоне находились 32 человека. Госпитализированы два человека», – говорится в сообщении ведомства.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

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