В Испании арестовали подозреваемых в контрабанде военных материалов в Россию

В Испании задержали подозреваемых в причастности к контрабанде в Россию предметов военного назначения. Об этом сообщается на сайте испанского министерства внутренних дел.

По данным правоохранителей, супружеская пара управляла цепочкой поставок военных авиационных материалов, которые находятся под санкциями Евросоюза. Первые сведения о существующей схеме появились летом 2021 года.

«Анализ операций выявил структуру, которая разработала сложную таможенную технику на международном уровне для проведения операций, при которых точкой назначения товаров были не подпадающие под эмбарго страны, а конечным пунктом фактически была Россия», – говорится в сообщении.

Операции по задержанию подозреваемых прошли в городах Ирун и Ондаррибия в автономном сообществе Страна Басков. Расследование дела продолжается.

Мадрид, Зоя Осколкова

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